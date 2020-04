Liverpool stelt uitbreiding Anfield uit om corona

Liverpool is van plan de Anfield Road-tribune uit te breiden. Het gaat om een tribune achter een doel, tegenover de befaamde 'The Kop'. Een paar jaar geleden breidden 'The Reds' al de hoofdtribune uit, waardoor de capaciteit op 54.000 kwam.

Volgens Liverpool moet de verbouwing, die ongeveer achttien maanden in beslag neemt, zijn voltooid tussen twee seizoenen door en daarom wordt de verbouwing met minimaal twaalf maanden uitgesteld.

De houder van de Champions League hoopt dat de nieuwe tribune in de zomer van 2023 klaar is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Anfield Road-tribune in de zomer van 2022 geopend zou worden.