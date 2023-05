Uitzonderlijk: Demi Vollering moet zege in Baskenland aan ploeggenote Reusser laten

Reusser won de slotrit met een voorsprong van 2.38 minuten op Vollering en de Canadese Olivia Baril. In het klassement eindigde Vollering op bijna 2 minuten van haar teamgenote als tweede. Katarzyna Niewiadoma uit Polen werd derde. Annemiek van Vleuten werd vijfde na een zesde plaats in de slotetappe.

Vollering had de eerste twee etappes in het Baskenland gewonnen. Vorig jaar, in de eerste editie van de Spaanse rittenkoers, had ze alle drie de etappes en het eindklassement op haar naam geschreven.

Samen winnen

In de slotrit met start en finish in San Sebastián was Vollering ook goed op weg naar de zege. Bij versnellingen op de laatste beklimming door Van Vleuten kon ze als enige volgen. Na de afdaling en op het relatief vlakke stuk naar de finish kwamen Reusser, Baril en Niewiadoma terug. Reusser demarreerde met zo’n 12 kilometer te gaan en pakte een ruime voorsprong door aarzelingen bij het viertal erachter. Ze reed daarmee ook haar ploeggenote uit de leiderstrui. Vollering feliciteerde haar meteen na de finish met de zege. Reusser won eind maart al Gent-Wevelgem.

Vollering zei blij te zijn voor Reusser, ook al won ze daardoor zelf niet. „Ik win als het team wint. Als een van ons zegeviert, dan doen we dat allemaal. We winnen door elkaar en ook voor elkaar. Ik ben zo blij voor Marlen. Het is moeilijker voor haar om wedstrijden te winnen. Dan moet ze een heel sterke aanval plaatsen. Ik heb al zoveel gewonnen dit seizoen. We winnen samen, dat is uiteindelijk het enige wat telt voor mij.”