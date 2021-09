Koning meldt zich verrassend al op zaterdag bij Dutch Grand Prix

In een Instagram-verhaal van prins Bernhard junior is te zien dat Willem-Alexander zich al gemeld had op een VIP-deck. Op de foto staan naast de oranjes ook F1-baas Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Jean Todt.

Zondag zal koning Willem-Alexander zich met koningin Maxima weer melden op het circuit. Dan staat ook een gesprek met Red Bull-coureur Max Verstappen op de planning.