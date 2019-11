Nadal houdt na zege kans op laatste vier

De Spaanse nummer één van de wereld versloeg in Londen de 21-jarige Griek na bijna drie uur in drie sets: 6-7 (4) 6-4 7-5.

Nadal is voor het halen van de halve finale afhankelijk van de uitslag van de andere partij in de groep Andre Agassi. De Duitser Alexander Zverev speelt later vrijdag tegen de Rus Daniil Medvedev.

Bij een zege van Medvedev plaatst de 33-jarige Spanjaard zich voor de halve finale tegen Roger Federer. Bij een zege van Zverev gaat de Duitser samen met Tsitsipas door naar de laatste vier.