Vrouw schrijft met zege geschiedenis op WK darts

Sherrock boog een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning in sets. In het beslissende bedrijf toonde de 25-jarige Britse speelster zich koelbloedig, terwijl bij de talentvolle Evetts (22 jaar) zichtbaar de zenuwen een rol speelden. Sherrock nam een 2-0 voorsprong in legs en sloeg even later toe met een rake dubbel 18.

Mooie statistieken

Sherrock kon los van de sensationele zege mooie statistieken overleggen. Zo gooide ze een gemiddelde van 91,12, noteerde ze liefst zesmaal een 180’er en gooide ze daarnaast liefst negentien keer een score van 140+. Ook op de dubbels oogde ze met een finishpercentage van 41,38 procent behoorlijk scherp.

Na de laatste pijl ontving Sherrock, die tranen van geluk liet zien, de sportieve felicitaties van Evetts. Sherrock is één van de twee vrouwen tijdens dit WK. De Japanse Mikuru Suzuki werd zondag in de eerste ronde uitgeschakeld door James Richardson. Zij verloor met 2-3 in sets. De Nederlander Jan Dekker moest het vorig jaar bij het wereldkampioenschap opnemen tegen een vrouw. Hij won destijds met 3-1 in sets van Lisa Ashton, die zich voor deze editie niet wist te kwalificeren.

Sherrock kan het zelf nauwelijks geloven dat ze geschiedenis heeft geschreven. Ⓒ BSR Agency

Zevende hemel

Sherrock was zich meteen na afgelopen van haar zege bewust dat ze gescheidenis had geschreven. „Ik ben in de zevende hemel”, zei ze in een eerste reactie voor de camaera van RTL darts. „Ik trilde van de zenuwen, maar toen ik die onder controle had, dacht ik: ’Oké Fallon, pak nu je focus.’”

„De steun van de fans was geweldig. Bij de laatste pijl dacht ik: ’Ga erin, ga erin’. Iedereen werd gek. Ik kon het niet geloven.” In de tweede ronde komt Sherrock nu uit tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Uitslagen dinsdag 17 december

Ryan Searle - Robbie King (eerste ronde) 3-2

Cristo Reyes - Lourence Ilagan (eerste ronde) 3-2

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem (eerste ronde) 0-3

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher (tweede ronde) 3-1

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov (eerste ronde) 3-1

Jose De Sousa - Damon Heta (eerste ronde) 0-3

Ted Evetts - Fallon Sherrock (eerste ronde) 2-3

Jeffrey de Zwaan - Darin Young (tweede ronde)

Woensdag 18 december (13:30 uur)

Ron Meulenkamp - Ben Robb (eerste ronde)

Mickey Mansell - Seigo Asada (eerste ronde)

Harry Ward - Madars Razma (eerste ronde)

Stephen Bunting - Jose Justicia (tweede ronde)

Woensdag 18 december (20:00 uur)

James Wilson - Nico Kurz (eerste ronde)

Josh Payne - Diogo Portela (eerste ronde)

Gabriel Clemens - Benito van de Pas (eerste ronde)

James Wade - Ritchie Edhouse (tweede ronde)