Ronald Koeman haalt Memphis Depay voor 30 miljoen euro op bij Lyon

Depay wordt bij Barcelona herenigd met Koeman die hem eerder als bondscoach liet opbloeien bij het Nederlands elftal. Samen met Lionel Messi vormt hij straks het nieuwe spitsenkoppel van de Spaanse club. Ook gaat de voormalig PSV’er in Catalonië samen spelen met Frenkie de Jong, net als bij Oranje.

Barcelona hoopt de deal later in de week officieel te bevestigen. Lees hieronder in ons premiumverhaal meer details over de aanstaande transfer van Depay naar de club van Koeman.