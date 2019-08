Feyenoord speelt in Tbilisi voor 140 fans

Dinamo moet het duel van de UEFA voor straf zonder eigen supporters spelen omdat fans van de club zich schuldig zouden hebben gemaakt aan racisme tijdens de vorige Europese thuiswedstrijd tegen Qäbälä.

Feyenoord was de kaartverkoop voor de wedstrijd in Georgië al gestart voordat de UEFA de straf uitsprak. De 140 supporters die een ticket hebben, worden door de Rotterdamse club per mail geïnformeerd over de gang van zaken. In welk vak de Feyenoord-supporters plaats mogen nemen is nog niet bekend.

Feyenoord raadt supporters zonder ticket af om naar Tbilisi te gaan. Tickets zijn op naam uitgegeven en dus persoonsgebonden.