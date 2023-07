Cats waagt zich niet aan prognose, maar NOC*NSF hoopt op ruim 30 huldigingen tijdens Spelen

„We hebben nog geen concrete doelstelling en het is nog maar zwaar de vraag of we die exact op medailleniveau gaan stellen”, aldus Cats. „Wij vinden dat we als TeamNL zowel olympisch als paralympisch bij de tien beste landen moeten horen. Dat is onze ambitie, die we ongetwijfeld willen verwezenlijken in Parijs.”

Presteren naar niveau

Twee jaar geleden eindigde de Nederlandse afvaardiging op de zevende plek in het medailleklassement. In totaal werden er 36 medailles gepakt: tien keer goud, twaalf keer zilver en veertien keer brons. „Het is nu nog te vroeg om er iets over te zeggen, maar het jaar voor de Spelen is een heel belangrijke graadmeter. We moeten presteren naar niveau en halen wat er te halen valt”, zei de directeur.

„Tegelijkertijd hebben we allemaal kansen voor open doel. Kijk naar de Australiërs en Nieuw-Zeelanders, die hebben te maken met een jetlag en moeten een pre-camp organiseren in Europa. Wij kunnen ons bij nogal wat sporten vanaf Papendal voorbereiden.”

Cats volgde vorig jaar Maurits Hendriks op en begint zodoende over 366 dagen - 2024 is een schrikkeljaar - aan zijn eerste Olympische Spelen in dienst van NOC*NSF.

Huldiging

In Parijs wordt er weer een ontmoetingsplek ingericht waar de Nederlandse sporters worden gehuldigd. In Tokio was zo’n plek er niet vanwege de strenge maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

„Met een beetje mazzel, en laat ik dan toch maar een kleine prognose doen, hopen we daar dertig plus huldigingen te houden”, zei Van den Tweel. „Dit worden de Spelen van iedereen en de fanbeleving gaat enorm worden. Zelfs als je niet bij wedstrijden aanwezig kunt zijn, zul je de olympische vibe in de stad voelen.”

Memorabel

Van den Tweel verwacht dat er per dag bijna 100.000 Nederlanders richting de Franse hoofdstad afreizen. „Zo dichtbij zijn de Spelen heel lang niet geweest. Dit gaat enorm leven in Nederland en in heel veel opzichten gaat het memorabel worden. De verwachting is dat er meer Nederlanders zullen zijn dan in Londen, waar je nog te maken had met een psychologische grens tussen de landen, te weten Het Kanaal.”

Dagelijks is er in het TeamNL Huis plek voor zo’n 4500 tot 6500 Nederlanders. De entree zal volgens de directeur „tussen de 20 en 30 euro” komen te liggen.

De Olympische Spelen zijn van 26 juli tot en met 11 augustus.