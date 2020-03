Opnieuw negatieve olympische primeur voor Tokio

Het gebeurde wel al drie keer dat de Spelen werden afgelast, vanwege de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nu zorgt de wereldwijde coronacrisis ervoor dat Tokio niet komende zomer, maar pas volgend jaar het eindpunt van de 32e olympiade kan huisvesten.

De eerste Spelen die werden afgelast, waren die van 1916. Berlijn zou het sportevenement organiseren, maar vanwege de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog ging dat niet door. Pierre de Coubertin, de geestelijk vader van de moderne Olympische Spelen die in 1896 voor het eerst werden gehouden, besloot tijdens die oorlog om het hoofdkwartier van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te verplaatsen van Parijs naar het neutrale Zwitserland. Daar zetelt het IOC nu nog steeds, in Lausanne. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog mocht Duitsland tot en met 1924 niet meedoen aan de Spelen.

Berlijn kreeg in 1936 een herkansing als gastheer. Het evenement, waarop de Amerikaanse atleet Jesse Owens vier keer goud won, werd door nazi's van Adolf Hitler vooral gebruikt ter promotie van de eigen ideologie.

Vier jaar later, in 1940, zouden de Spelen voor het eerst in Azië worden gehouden: in Tokio. De Japanse stad kreeg van het IOC de voorkeur boven Helsinki. Kort na de toewijzing begon Japan echter een oorlog met China. Het IOC weigerde in te grijpen, maar Japan besloot in 1938 zelf om de organisatie terug te geven. Helsinki kreeg de Spelen zo alsnog toegewezen.

Vanwege de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, eind 1939, gingen de Olympische Spelen van 1940 en 1944 (toegewezen aan Londen) echter niet door. Londen mocht in 1948 wel de eerste Spelen na de oorlog organiseren en Helsinki vier jaar later.

Sindsdien worden de Olympische Spelen om de vier jaar gehouden. De Koude Oorlog leidde er weliswaar toe dat heel wat landen de Spelen van Moskou 1980 en Los Angeles 1984 boycotten, maar het sportevenement ging altijd door. Aan de vierjaarlijkse cyclus komt nu een einde. Voor het eerst worden de Spelen uitgesteld. Na het afstel van 1940 heeft Tokio nu een primeur met uitstel met de Spelen van 2020.

Hitte

De derde keer dat de Olympische Spelen aan Tokio werden toewezen was in 1964. De vlam werd toen niet in de zomer, maar in de herfst, op 10 oktober om precies te zijn, aangestoken. Dit vanwege de hitte in de stad. Men vond het onverantwoord om ’s zomers bij temperaturen van om en nabij de 40 graden Celsius te sporten.