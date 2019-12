Kieft: ’Ajax liep zichzelf in de hoogste versnelling voorbij’

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Met de invulling van de speelwijze en bezetting van de reservebank ging het mis voor Ajax tegen Valencia. De uitschakeling in de Champions League kondigde zich daar min of meer mee aan. Jammer, want Ajax heeft twee mooie Europese campagnes achter de rug waarmee het zich weer op de kaart heeft gezet. Knappe resultaten tegen Bayern München, Real Madrid, Juventus en ook de halve finale tegen Tottenham Hotspur vorig seizoen en afgelopen maanden tegen Valencia en Chelsea. En vaak op de Ajax-manier met offensief, aantrekkelijk voetbal.