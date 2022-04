Mo Ihattaren maakt eerste minuten voor Ajax: ’Maar hij is er nog niet’

Voorafgaand aan het duel liet John Heitinga al weten blij te zijn voor Ihattaren. „Het is een mooi moment voor hem”, aldus de trainer tegen ESPN. „Hij heeft bijna een jaar niet gevoetbald. We wisten natuurlijk, afgezien van de vorm, hoe hij binnenkwam bij Ajax. We zijn hartstikke blij voor Mo dat hij dit punt heeft bereikt en dat hij hier staat, maar hij heeft nog een heel lange weg te gaan.”

„Hij moet wedstrijdfit worden’, vervolgde Heitinga. ’Dat hij hier nu is, zegt veel over zijn instelling. Maar nogmaals: hij is er nog niet. Vanaf dag één hebben we gezegd dat hij de handschoen moet oppakken. De kwaliteiten van Mo kennen we.”

Ihattaren kwam de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Juventus. De middenvelder sloot vervolgens aan bij Jong Ajax om aan zijn fitheid te werken.

Eerder doorliep Ihattaren de jeugdopleiding van PSV, waarvoor hij ruim vijftig competitieduels in het eerste elftal uitkwam. Onder meer door problemen met trainer Roger Schmidt vertrok hij afgelopen zomer in Eindhoven. Juventus nam hem over en stalde hem vervolgens bij Sampdoria. Voor die club speelde hij echter geen enkel duel.

Het lukte Ihattaren niet om meteen het verschil te maken. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen NAC.

Koploper Emmen speelt gelijk

Emmen heeft vrijdagavond niet kunnen winnen van De Graafschap. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie speelde op bezoek bij de Graafschap gelijk: 1-1. Joey Konings zette De Graafschap na een kwartier op voorsprong. In extra tijd van de eerste helft maakte Rui Mendes gelijk.

Nummer 2 Volendam verloor op eigen veld van TOP Oss, 1-2. Joshua Sanches maakte al in de openingsfase het eerste doelpunt voor de Brabanders. In extra tijd scoorde Dean Guezen opnieuw voor TOP Oss. In de 93e minuut werd het nog heel even spannend door een Volendamse treffer van Martijn Kaars.

Excelsior ging eveneens onderuit. De Rotterdamse club, die derde staat, verloor met 3-0 bij Almere City FC. De formatie van coach Alex Pastoor blijft daardoor leider in de strijd om de vierde periode.

Voor Almere maakten Jeffry Puriel, Ilias Alhaft en Lance Duijvestijn de doelpunten.