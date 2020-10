Fraaie goal Sam Lammers draagt bij aan ruime zege Atalanta

Bij de rust leidde de thuisploeg, met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis, al met 4-1. Aanwinst Sam Lammers maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Atalanta. De oud-PSV’er verving de Colombiaan Duvan Zapata in de 65e minuut en zorgde een kwartier later voor de 5-2-eindstand.

De Colombiaan Luís Muriel had Atalanta in de zevende minuut aan de leiding gebracht. De Uruguayaan Diego Godín (ex-Inter, ex-Atlético Madrid) maakte bij zijn debuut voor Cagliari in de 24e minuut gelijk. Daarna zette de thuisclub door met drie treffers binnen een kwartier. De Argentijn Alejandro Gómez, de Kroaat Mario Pasalic en Zapata waren de makers.

Kort na rust bracht de Braziliaan João Pedro de marge terug tot twee. Verder kwamen de gasten uit Sardinië niet. Lammers passeerde in de 81e minuut de Griekse verdediger Charis Lykogiannis en rondde af met een schuiver.