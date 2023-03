Cambuur doet door winterse nieuwkomers weer mee

De zege was, gezien het resterende programma, broodnodig. Voor Cambuur was het één van de vijf resterende wedstrijden tegen clubs uit het rechterrijtje. Uit de onderste regionen komt alleen Emmen nog in Leeuwarden op bezoek. Dat is op 1 april. De Friezen spelen uit tegen Excelsior, Volendam en Vitesse. Te beginnen met PSV (uit) komt Cambuur verder alleen nog clubs uit het linkerrijtje tegen.

Trainer Sjors Ultee besefte dat de tijd begon te dringen. Hij constateerde dat er de laatste weken beter gevoetbald wordt door zijn ploeg en wees op de 62 procent balbezit in de tweede helft tegen AZ. Dat leverde echter geen punten op. ,,Maar wel de overtuiging dat de eigen manier van spelen het beste is voor de ploeg”, aldus de trainer, die aanvankelijk nog wel eens met de speelwijze experimenteerde.

Michael Breij scoort de 1-0 voor Cambuur. Ⓒ ANP

Aanvoerdersband

Tegenwoordig heerst er duidelijkheid. Dat Mitchel Paulissen de plek van de geschorste Mees Hoedemakers innam, verbaasde niemand. De voormalig linksbuiten en nummer tien kan als verdedigende middenvelder ook aardig uit de voeten. ,,Het maakt me niet uit waar ik speel, als ik maar vaak aan de bal kom”, zei Paulissen, die de aanvoerdersband droeg.

Go Ahead miste, naast de langdurig geblesseerde Bas Kuipers, twee belangrijke pionnen. Bobby Adekanye zat een schorsing uit. Willum Willumsson ontbrak wegens een blessure bij de ploeg, die zeven punten haalde uit de laatste drie duels.

Op steun van fans kon Go Ahead in Leeuwarden niet rekenen. Na de ongeregeldheden twee weken geleden na de wedstrijd tegen Heerenveen zijn uitsupporters op last van de burgemeester Sybrand Buma tot het einde van het seizoen niet meer welkom. Merkwaardig genoeg mochten wel zo’n 150 fans van Go Ahead in de buurt van het stadion van Cambuur protesteren tegen die maatregel en een spandoek in het stadion hangen. Met de tekst: ‘uitsupportersverbod, stop criminalisering’.

Bjorn Johnsen viert de 2-1 met doelpunten maker Mimoun Mahi (rechts) Ⓒ ANP

Verwarde burgemeester

Ze stonden niet alleen. De fans van Cambuur repten in een spandoek over een ‘verwarde burgemeester’. De harde kern betrad pas na twaalf minuten de tribune. Dat was goed getimed, want precies op dat moment zette Michael Breij de thuisploeg op voorsprong. Hij klopte Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange met een houdbaar schot.

Het ontbreken van uitsupporters speelde ook bij de gelijkmaker van Mats Deijl nadrukkelijk mee. Hij vierde de prachtige treffer met zijn ploeggenoten uitgebreid voor het lege uitvak. Go Ahead nam het heft in handen, maar liet zich op slag van rust verrassen door een counter. De in de winterstop door Cambuur gehaalde Mimoun Mahi schoof de bal in de uiterste hoek.

De Friezen hebben veel baat bij de aanwezigheid van twee andere winterse versterkingen. Bjorn Johnsen, de spits die zonder club zat, scoorde voor de derde wedstrijd op rij en is al mede-clubtopscorer. Navarone Foor zorgde eerst voor twee assists en schoot Cambuur vervolgens naar 4-1. Dat de nieuwkomers zo makkelijk scoren, geeft de Friezen nog het meeste vertrouwen in een goede afloop.