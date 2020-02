De Vrij: ’Winnen van Milan geeft uniek gevoel’

De Nederlandse verdediger kopte zondagavond de 3-2 binnen, in maart vorig jaar tekende De Vrij voor de 2-0 in de met 3-2 gewonnen Milanese derby. Bondscoach Ronald Koeman was aandachtig toeschouwer op de tribune in Milaan en zag De Vrij uitblinken

„Winnen van AC Milan geeft een uniek gevoel”, zei de oud-Feyenoorder na afloop van de Derby della Madonnina.

„In de eerste helft speelden we slecht en bij rust stonden we terecht met 2-0 achter. Maar in de tweede helft hebben we karakter getoond. Ik zal deze wedstrijd nog lang blijven herinneren”, concludeerde De Vrij, die Inter in de 70e minuut op voorsprong kopte. In de blessuretijd besliste Romelu Lukaku het duel (4-2).

Bekijk ook: Stefan de Vrij beslist krankzinnige Milanese derby