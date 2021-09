Remko Pasveer na vijf jaar terug in Champions League

Op 1 november 2016 in de thuiswedstrijd tegen Bayern München maakte Pasveer als PSV’er voor het eerst zijn opwachting in het kampioenenbal. Het werd 2-1 voor de Duitsers door twee goals van Robert Lewandowski, nadat PSV via Santiago Arias nog op voorsprong was gekomen. Eerder keepte Pasveer in Europees verband ook al drie Europa League-duels voor PSV: tegen Shakhtor Soligorsk (1-0 zege), Panathinaikos (1-1) en DInamo Moskou (1-0 nederlaag).

Als keeper van Vitesse keepte Pasveer in 2017 zes groepsduels in de Europa League. Dat leverde een 1-0 zege op tegen OGC Nice, twee keer 1-1 tegen Zulte-Waregem en Lazio Roma en nederlagen tegen Lazio Roma (2-3), OGC Nice (0-3) en Zulte-Waregem (0-2).

De wedstrijd tegen Sporting wordt de elfde Europese wedstrijd van Pasveer, die afgelopen zomer transfervrij is overgenomen van Vitesse en nu al zijn derde wedstrijd gaat keepen voor de Amsterdammers. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4) kwam de ervaren doelman niet sterk voor de dag, maar afgelopen zaterdag bij de 2-0 zege op PEC Zwolle had Pasveer een prima redding in huis bij een gevaarlijke kopbal van de Zwolse spits Slobodan Tedic.