Een half jaar na haar vrijlating maakte ze haar rentree Tranen vloeien bij comeback basketbalster Griner na gevangenschap in Rusland

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Brittney Griner Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een klein halfjaar na haar vrijlating uit een Russische gevangenis had de veelbesproken Brittney Griner zich het hele sportweekeinde onder controle. Maar zondagavond brak de Amerikaanse topbasketbalster uiteindelijk toch. Dat gebeurde in eigen huis, in een uitverkochte hal in Phoenix waar ook haar ouders zaten. Zij zagen hun wereldberoemde dochter voor het eerst in tien jaar weer eens spelen.