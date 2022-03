Sport Kort: Naomi Osaka verslaat ook Angelique Kerber in Miami

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Naomi Osaka verslaat ook Angelique Kerber in Miami

20.11 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft haar tweede overwinning geboekt op het WTA-toernooi van Miami. De Japanse versloeg de Duitse Angelique Kerber in twee sets: 6-2 6-3.

Osaka was duidelijk de sterkste in het duel tussen de twee voormalige nummers 1 van de wereld. Ze brak twee keer de opslag van haar tegenstandster in de eerste set (6-2) en pakte op 2-1 in de tweede set ook een break voorsprong. De als dertiende geplaatste Duitse kon dat niet meer goedmaken. Op het derde matchpoint van Osaka was het na precies een uur klaar na een fout van Kerber.

De 24-jarige Japanse, winnares van vier grandslamtoernooien, verloor twee weken geleden in Indian Wells in de tweede ronde van de Russin Veronika Koedermetova. Osaka verliet de baan in tranen, nadat ze tijdens de partij ook al emotioneel was geworden omdat iemand in het publiek iets lelijks naar haar had geroepen. Na haar eerste zege in Miami zei de Japanse dat ze gepraat had met een therapeut.

Kylian Mbappé mist vanwege infectie mogelijk interland van Frankrijk

19.16 uur: Kylian Mbappé mist mogelijk de interland van Frankrijk tegen Ivoorkust. Vanwege een infectie kon de steraanvaller van Paris Saint-Germain in elk geval niet aan de training deelnemen. Bondscoach Didier Deschamps liet weten vrijdag pas kort voor de wedstrijd een beslissing te nemen over de inzetbaarheid van Mbappé.

Frankrijk speelt in Marseille tegen Ivoorkust. Volgende week volgt in Lille nog een wedstrijd tegen Zuid-Afrika.

N’Golo Kanté ontbreekt in elk geval tegen Ivoorkust. De middenvelder van Chelsea is er waarschijnlijk tegen Zuid-Afrika wel weer bij.

Mexicaan Aguirre nieuwe coach voetbalclub Mallorca

18.08 uur: Javier Aguirre is aangesteld als de nieuwe coach van Real Mallorca, dat in de Spaanse competitie tegen degradatie vecht. De club maakte bekend dat de Mexicaan de opvolger wordt van Luis Garcia Plaza. „Ik ben blij dat ik weer ga werken in La Liga”, liet hij in een eerste reactie alvast weten.

„We hebben niet veel tijd meer”, vervolgde Aguirre. „Daarom moet er vanaf nu alles aan worden gedaan om ons uit deze gevaarlijke positie te krijgen. Daar gaan we hard aan werken.”

Mallorca staat 18e, een punt verwijderd van nummer 17 Cádiz. Aguirre werkte in Spanje eerder bij onder meer Atlético Madrid en Espanyol.

Reggeborgh legt ook Victor Ramler vast

15.58 uur: Team Reggeborgh heeft schaatser Victor Ramler vastgelegd. De 25-jarige schaatser komt over van Team Zaanlander en heeft een contract voor een jaar getekend. Ramler maakt deel uit van de nieuwe allround-tak. Eerder kwamen Patrick Roest en Marcel Bosker over van Jumbo-Visma.

De schaatser gaat zich bij Reggeborgh voor het eerst volledig op de langebaan richten. Bij Zaanlander combineerde Ramler langebaan nog met het rijden van marathons. „Voor mij is het een kans die ik nu moet grijpen en ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik wil ook kijken hoe ver ik in het allrounden en op de teampursuit kan komen.”

Duitse voetbalbond straft Bochum zwaar voor gooien van drinkbeker

15.13 uur: Het door een toeschouwer gooien van een drinkbeker tegen het hoofd van een assistent-scheidsrechter komt voetbalclub VfL Bochum op een zware sanctie te staan. Het duel met Borussia Mönchengladbach werd vrijdag in de 68e minuut gestaakt bij een 2-0-stand in het voordeel van de bezoekers. De Duitse voetbalbond DFB besliste dat dat nu ook de eindstand is.

„In overeenstemming met de regels van de DFB moet de wedstrijd als verloren worden beschouwd voor VfL Bochum, omdat die club verantwoordelijk is voor zijn toeschouwers”, luidt de verklaring. Bochum had verzocht het duel te kunnen uitspelen, terwijl de politie inmiddels de vermoedelijke dader, een 38-jarige man, heeft opgespoord. De geraakte grensrechter werd vrijdag voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar kon nog dezelfde avond naar huis.

De straf is vergelijkbaar met de sanctie die FC St. Pauli in 2011 kreeg na het gestaakte duel met Schalke 04. Ook toen stond het 2-0 in het voordeel van de bezoekers toen een grensrechter werd getroffen door een voorwerp. St. Pauli werd reglementair als verliezer aangewezen en moest het eerstvolgende duel 50 kilometer van het eigen stadion verwijderd spelen. Over verdere straffen voor Bochum meldde de DFB nog niets.

Jakobsen geeft wielerploeg Quick-Step extra kans in Gent-Wevelgem

14.16 uur: Met Fabio Jakobsen achter de hand als topsprinter ziet wielerploeg Quick-Step Alpha Vinyl zondag volop kansen in Gent-Wevelgem. Vaak zorgde de afgelopen jaren de laatste beklimming van de Kemmelberg voor een schifting. Voor dat werk heeft de Belgische ploeg met onder anderen de Deen Kasper Asgreen en de Belg Yves Lampaert twee specialisten.

„We hebben voor zondag een ploeg waarmee we in verschillende scenario’s goed voor de dag kunnen komen”, zegt ploegleider Tom Steels. „We kunnen offensief rijden op en rond de Kemmelberg, maar we hebben met Fabio Jakobsen ook een man voor in de massasprint als het na de laatste klim allemaal weer bij elkaar komt. We zijn zeer gemotiveerd en vol vertrouwen.” Steels won Gent-Wevelgem zelf twee keer, in 1996 en 1999 toen de koers nog vaak het domein van de sprinters was.

Gent-Wevelgem heeft de laatste jaren de karakteristieke doorkomsten op de zogenoemde plugstreets. Het zijn drie deels onverharde stroken, opgenomen in het parcours als eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De laatste beklimming van de Kemmelberg, langs de steilste kant, ligt op zo’n 35 kilometer voor de finish.

Japan en Saudi-Arabië naar WK voetbal, Australië naar play-offs

12:27 uur Japan en Saudi-Arabië hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Qatar. De Japanse ploeg versloeg Australië in Sydney met 2-0, waardoor de strijd om de bovenste twee plaatsen in groep B van de Aziatische kwalificatie werd beslist. Australië moet in een duel met de nummer 3 van de andere poule strijden om deelname aan een intercontinentale play-off tegen een Zuid-Amerikaans land.

Japan dankte de zege aan twee late doelpunten van invaller Kaoru Mitoma. De aanvaller van de Belgische koploper Union opende in de 89e minuut de score en was in de blessuretijd nogmaals trefzeker, tot ontzetting van de ruim 40.000 Australiërs op de tribune. Japan kwam door de winst op 21 punten uit negen wedstrijden, 6 punten meer dan Australië. Saudi-Arabië, dat later op de dag nog tegen China speelt, is met 19 punten ook zeker van deelname aan het WK in Qatar.

Japan doet voor de zevende keer op rij mee aan de mondiale eindronde. Saudi-Arabië gaat voor de zesde keer naar het WK. Alleen bij het debuut in 1994 kwamen de Saudi’s de groepsfase door. Zeventien van de 32 deelnemende landen aan het WK in Qatar zijn nu bekend.

Verdediger Yuta Nakayama van PEC Zwolle kwam bij Japan na ruim een uur spelen in de ploeg. PSV’er Ritsu Doan ontbrak in de Japanse selectie.

Bij Australië zat bondscoach Graham Arnold op de bank, hoewel hij vorige week positief testte op het coronavirus en de voorbereiding miste. Zijn Nederlandse assistent René Meulensteen bereidde de ’Socceroos’ voor op het duel met Japan. Arnold kreeg begin deze week een boete van de Australische bond, omdat hij met zijn hond op het strand was gesignaleerd terwijl hij thuis in quarantaine had moeten zitten. Hij keerde donderdag na een negatieve test terug bij zijn ploeg.

Bondscoach Southgate moet weer doelman vervangen bij Engeland

12:01 uur De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft weer een nieuwe doelman moeten oproepen voor de nationale ploeg. Sam Johnstone, de vervanger van de geblesseerde Aaron Ramsdale, haakte ziek af. Southgate besloot daarom routinier Fraser Forster weer bij de groep te halen. De 34-jarige keeper van Southampton heeft zes interlands op zijn naam staan.

Engeland is al gekwalificeerd voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De verliezend EK-finalist van vorig jaar speelt zaterdag en dinsdag op Wembley oefeninterlands tegen respectievelijk Zwitserland en Ivoorkust.

Jordan Pickford van Everton is doorgaans de nummer 1 onder de lat in het Engelse elftal. Tijdens de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie, die eind vorig jaar met 10-0 werd gewonnen tegen San Marino, kreeg Ramsdale de kans. De 23-jarige keeper van Arsenal raakte onlangs geblesseerd.

Nick Pope is naast Pickford en Forster de derde doelman in de Engelse selectie.

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Benoot terug na knieblessure

10:37 uur De Belgische wielrenner Wout van Aert kan vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic weer rekenen op de steun van zijn landgenoot Tiesj Benoot, die in Harelbeke zijn rentree maakt. Benoot moest begin deze maand in de Strade Bianche opgeven wegens knieproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie.

Benoot kwam afgelopen winter over van Team DSM en is een van de renners bij Jumbo-Visma die Van Aert moeten bijstaan in de klassiekers. De kopman krijgt verder gezelschap van de Belgen Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck, de Italiaan Edoardo Affini, de Nederlander Mike Teunissen en de Fransman Christophe Laporte.

Het grootste deel van die ploeg rijdt zondag ook Gent-Wevelgem, een koers die vorig jaar werd gewonnen door Van Aert. Alleen Van der Sande wordt dan vervangen door Nederlands kampioen Timo Roosen.

PEC Zwolle zegt contracten van zes spelers op

08:30 uur PEC Zwolle heeft de aflopende contracten van zes spelers formeel opgezegd. Dat betekent voor Kenneth Paal, Pelle Clement, Yuta Nakayama, Rico Strieder, Ryan Koolwijk en Luka Adzic in principe dat ze komende zomer moeten vertrekken. Alle profclubs moeten spelers met aflopende contracten volgens de cao voor 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst.

Ondanks de formele opzegging kan PEC Zwolle de zes betrokken voetballers nog steeds vastleggen voor volgend seizoen. Met aanvoerder Bram van Polen, Mustafa Saymak en Thomas van den Belt, die alle drie eveneens over een aflopend contract beschikken, wordt momenteel al gesproken over contractverlenging.

Ook het contract van Maikel van der Werff loopt komende zomer af. Aangezien de verdediger pas in de winter naar Zwolle kwam, hoeft PEC hem niet formeel voor 1 april te laten weten of de club met hem doorgaat of niet.

De huurlingen Oussama Darfalou (Vitesse), Slobodan Tedic (Manchester City), Daishawn Redan (Hertha BSC), Max de Waal (Ajax) en Djavan Anderson (Lazio) keren na dit seizoen terug naar de clubs waarbij ze onder contract staan. PEC Zwolle presteert na de winterstop weliswaar beter dan in de eerste seizoenshelft, maar staat met 20 punten nog steeds onderaan. De achterstand op de ’veilige’ vijftiende plek bedraagt 3 punten.

Zonder LeBron James verliezen de Lakers van de ’Sixers’

07:54 uur Zonder de licht geblesseerde LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers weer een nederlaag moeten incasseren in de NBA. Voor eigen publiek verloren de Lakers met 126-121 van Philadelphia 76ers. De zeventienvoudig kampioen uit LA staat nog net op een positie die recht geeft op deelname aan de voorronde van de play-offs, maar heeft weinig marge.

James, die klachten heeft aan zijn linkerknie, kwam wel nog even het veld op. De 37-jarige Amerikaan werd gehuldigd omdat hij afgelopen weekeinde opklom naar de tweede plaats op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. James passeerde Karl Malone en heeft nu alleen Kareem Abdul-Jabbar nog voor zich.

Bij de ’Sixers’ was Joel Embiid de topscorer met 30 punten, James Harden kwam tot 24 punten. Bij de Lakers gooiden Russell Westbrook en Dwight Howard beiden 24 punten bij elkaar. De club uit LA staat in het westen op de negende plaats met 31 overwinningen tegenover nu 42 nederlagen. De nummers 7 tot en met 10 van de ranglijst moeten volgende maand via de voorronde een plek in de play-offs zien te bemachtigen. Philadelphia 76ers is met 45 zeges tegen 27 nederlagen in het oosten al vrijwel zeker van deelname aan de play-offs.