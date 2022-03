Sport Kort: PEC Zwolle zegt contracten van zes spelers op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

PEC Zwolle zegt contracten van zes spelers op

08:30 uur PEC Zwolle heeft de aflopende contracten van zes spelers formeel opgezegd. Dat betekent voor Kenneth Paal, Pelle Clement, Yuta Nakayama, Rico Strieder, Ryan Koolwijk en Luka Adzic in principe dat ze komende zomer moeten vertrekken. Alle profclubs moeten spelers met aflopende contracten volgens de cao voor 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst.

Ondanks de formele opzegging kan PEC Zwolle de zes betrokken voetballers nog steeds vastleggen voor volgend seizoen. Met aanvoerder Bram van Polen, Mustafa Saymak en Thomas van den Belt, die alle drie eveneens over een aflopend contract beschikken, wordt momenteel al gesproken over contractverlenging.

Ook het contract van Maikel van der Werff loopt komende zomer af. Aangezien de verdediger pas in de winter naar Zwolle kwam, hoeft PEC hem niet formeel voor 1 april te laten weten of de club met hem doorgaat of niet.

De huurlingen Oussama Darfalou (Vitesse), Slobodan Tedic (Manchester City), Daishawn Redan (Hertha BSC), Max de Waal (Ajax) en Djavan Anderson (Lazio) keren na dit seizoen terug naar de clubs waarbij ze onder contract staan. PEC Zwolle presteert na de winterstop weliswaar beter dan in de eerste seizoenshelft, maar staat met 20 punten nog steeds onderaan. De achterstand op de ’veilige’ vijftiende plek bedraagt 3 punten.

Zonder LeBron James verliezen de Lakers van de ’Sixers’

07:54 uur Zonder de licht geblesseerde LeBron James hebben de basketballers van Los Angeles Lakers weer een nederlaag moeten incasseren in de NBA. Voor eigen publiek verloren de Lakers met 126-121 van Philadelphia 76ers. De zeventienvoudig kampioen uit LA staat nog net op een positie die recht geeft op deelname aan de voorronde van de play-offs, maar heeft weinig marge.

James, die klachten heeft aan zijn linkerknie, kwam wel nog even het veld op. De 37-jarige Amerikaan werd gehuldigd omdat hij afgelopen weekeinde opklom naar de tweede plaats op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. James passeerde Karl Malone en heeft nu alleen Kareem Abdul-Jabbar nog voor zich.

Bij de ’Sixers’ was Joel Embiid de topscorer met 30 punten, James Harden kwam tot 24 punten. Bij de Lakers gooiden Russell Westbrook en Dwight Howard beiden 24 punten bij elkaar. De club uit LA staat in het westen op de negende plaats met 31 overwinningen tegenover nu 42 nederlagen. De nummers 7 tot en met 10 van de ranglijst moeten volgende maand via de voorronde een plek in de play-offs zien te bemachtigen. Philadelphia 76ers is met 45 zeges tegen 27 nederlagen in het oosten al vrijwel zeker van deelname aan de play-offs.