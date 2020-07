Zlatan Ibrahimovic denkt nog niet aan stoppen: ’Draai pas net warm’

„Dus je denkt dat ik klaar ben, dat mijn carrière snel voorbij is. Je kent me niet”, zegt Zlatan op de van hem kenmerkende toon.

In de video komen hoogtepunten voorbij uit de loopbaan van de eigenzinnige Zweed, die doorbrak bij Malmö FF en daarna via Ajax in de Europese top terechtkwam. „Mijn hele leven heb ik moeten vechten. Niemand geloofde mij. En dus moest ik in mezelf geloven. Sommige mensen wilden me breken, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten. Ze maakten me zo slimmer. En nu denken jullie dat ik klaar ben? Ik heb daarop maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jullie, want ik ben jullie niet. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En ik ben pas net aan het opwarmen”, zegt de spits aan het einde van de video, die hij afsluit met een knipoog en een brede grijns.

De Zweed keerde begin dit jaar terug bij AC Milan. Vooral dankzij de impulsen van Ibrahimovic doen de ’Rossoneri’ nu weer volop mee in de strijd om Europees voetbal. In zestien wedstrijden in de Serie A maakte hij zeven doelpunten en gaf hij vier assists. Het contract van de oud-Ajacied loopt aan het einde van dit seizoen af, maar bevat een optie om nog een jaar door te gaan in het rood-zwart.