Van der Poel sluit seizoen woensdag af in Driedaagse Brugge-De Panne

Die koers stond aanvankelijk niet op zijn programma. Van der Poel zou vier dagen later zijn seizoen besluiten met Parijs-Roubaix, maar die wedstrijd werd vanwege de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk afgelast.

„Door het wegvallen van Parijs-Roubaix probeer ik alles mee te pakken wat ik nog kan, zo ook de Driedaagse Brugge-De Panne. Het is toch een WorldTour-wedstrijd”, zegt Van der Poel in een door de organisatie verspreid bericht.

Waaierkoers

„Het zal door het wegvallen van Parijs-Roubaix meteen mijn laatste wedstrijd zijn van dit a-typische wielerseizoen. Ik hoop stiekem op een echte waaierkoers met veel actie. Als dat niet het geval is, zal ik mij in dienst stellen van Tim Merlier. Met hem kunnen we ook op de sprint gokken”, aldus de renner van Alpecin-Fenix.