Helmut Marko: ‘Dít is waarom Max Verstappen een kampioen is’

Verstappen won in Miami zijn tweede race op rij en zijn derde van dit seizoen. Zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc bedraagt nog negentien punten, ondanks het feit dat het weekeinde aanvankelijk rommelig verliep voor de Nederlander.

,,Vrijdag hadden we wat problemen, maar de zaterdag was weer normaal”, aldus Marko in Miami. ,,Dit laat zien dat we een wereldkampioen in huis hebben. We kunnen op hem rekenen en hij moet ook kunnen leveren onder moeilijke omstandigheden.”

Bekijk ook: Max Verstappen is de enige échte showman in Miami

Smetje

Marko beseft dat de verschillen tussen Red Bull en Ferrari minimaal zijn. ,,Na de race in Australië stonden we meer dan veertig punten achter, toen zei ik al dat het nog alle kanten op kon. En nu zijn het er negentien… Het is zo close, een kwestie van welk circuit het beste bij welke auto past. Het wordt een gevecht tussen Max en Leclerc.”

Smetje voor Red Bull was het feit dat Sergio Pérez niet op het podium eindigde. Hij werd vierde, maar voor de Mexicaan had er meer ingezeten. ,,Daarom is het geen perfecte dag”, stelt Marko. ,,We hadden een probleem met zijn auto met een sensor. Daardoor verloor hij vier tienden op het rechte stuk. Anders hadden we twee auto’s op het podium gehad.”

Bekijk ook: Soevereine Max Verstappen verslaat Charles Leclerc ook in Miami