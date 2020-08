Champions League obsessie voor Pep Guardiola

Manchester City-trainer Pep Guardiola. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Manchester City haalde vier jaar geleden Pep Guardiola binnen om het succes na de Engelse landstitels van 2012 en 2014 ook internationaal uit te bouwen. Sjeik Mansour pompte inmiddels meer dan 1 miljard euro in de club, maar de gewenste internationale roem is nog altijd uitgebleven. Door het voortijdige struikelen van clubs als Juventus, Real Madrid en Liverpool leek dit seizoen een uitgelezen mogelijkheid voor City om eindelijk een keer de Champions League te winnen. De eliminatie door Olympique Lyonnais (3-1) in de kwartfinale komt daardoor snoeihard aan.