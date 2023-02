Premium Het beste van De Telegraaf

Fenomenaal wereldrecord voorspelt gouden toekomst Waar gaat dit eindigen voor 'griezelig goede' Femke Bol?

Door Willem Held

Femke Bol kan het nauwelijk geloven Ⓒ ANP/HH

APELDOORN - Ze won al veel mooie prijzen in haar nog zo prille loopbaan, maar ’s werelds snelste ooit was Femke Bol nog nooit. Haar mondiale record op de 400 meter indoor (49,26) – gelopen voor eigen publiek – is dan ook ronduit spectaculair. Het belooft bovendien veel moois voor de nabije toekomst.