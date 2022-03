Arnesen: ’Bij Feyenoord met iets moois bezig dat z’n vruchten afwerpt’

Voetbal

Spakenburg en IJsselmeervogels delen punten na zeer beladen weken

Na enkele zeer beladen weken in Bunschoten-Spakenburg is de ’derby der derby’s’ dinsdagavond geëindigd in een gelijkspel: 2-2. Vince Gino Dekker, die na ernstige bedreigingen afzag van een overstap van Spakenburg naar IJsselmeervogels, begon in de basis bij de blauwen en leverde een assist.