AZ kan Bodø niet afschudden en is uitgeschakeld in Conference League

Met Sam Beukema op de plaats van Pantelis Hatzidiakos begon AZ aan de klus dat een 1-0 zege in tegenstelling tot voorgaande jaren niet genoeg zou zijn. Trainer Pascal Jansen gaf toe dat hij met Beukema in plaats van Hatzidiakos meer scorend vermogen in zijn achterste lijn, en doelpunten had AZ nodig.

Martins Indi assist en de fout in

De 1-0 voorsprong hadden de Alkmaarders na achttien minuten te pakken, toen Vangelis Pavlidis door Bruno Martins Indi de diepte in werd gestuurd. De Griekse spits ontweek vakkundig de uitgestormde doelman Nikita Khaikin en schoot de bal uit een toch nog wel moeilijke hoek knap raak. Acht minuten later was AZ de voorsprong echter alweer kwijt, toen Martins Indi lelijk de fout in ging.

De ervaren verdediger was niet berekend op het feit dat Runar Espejord in zijn rug zat, en liet een diepe bal lopen. Espejord liftte die over doelman Peter Vindahl Jensen heen, maar Martins Indi verzuimde vervolgens ook op te ruimen. De linkspoot schoot de bal tegen Beukema aan, waarna Amahl Pellegrino dankbaar profiteerde van de chaos in de Alkmaarse defensie: 1-1.

Dani de Wit (l.) en Jesper Karlsson omhelzen Vangelis Pavlidis na zijn 2-1. Ⓒ ANP/HH

Kort na de gelijkmaker bracht opnieuw Pavlidis AZ voor de tweede keer op voorsprong, door een prachtige aanval via Aslak Witry en Jesper Karlsson van dicht bij binnen te tikken. Pellegrino was daarna nog een keer dicht bij de 2-2, maar het meeste gevaar in de tweede helft kwam van AZ. Karlsson schoot een keer net naast en trof vlak daarna met een prachtige afstandsschot de kruising.

Mokerslag in verlenging

In de noodzakelijk geworden verlenging was AZ tot twee keer toe dicht bij de 3-1. De ene invaller, Zakaria Aboukhlal, bediende de andere, Kamal Sowah, die er van dichtbij net niet in slaagde om te scoren. Aboukhlal brak een minuut later zelf door aan de rechterkant, maar stuitte toen op doelman Khaikin. Die missers kwamen AZ duur te staan. Op aangeven van Hugo Vetlesen schoot Alfons Sampsted de bal in de verre hoek langs Vindahl. Die schade kon de ploeg van Jansen niet meer repareren.