Ihattaren niet in selectie Marokko

De aanvaller van PSV werd opgenomen in de voorlopige selectie van het Afrikaanse land, maar gaf vooraf al aan dat hij desondanks voorlopig geen keuze gaat maken tussen Marokko en het Nederlands elftal.

De aanvallende middenvelder is geboren in Utrecht en speelde tot nu toe in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje. Vahid Halilhodzic, de nieuwe bondscoach van Marokko, zette Ihattaren echter op zijn voorlopige lijst van 46 spelers voor de komende interlands.

„Ik voel me vereerd dat ik in die voorlopige selectie zit. Dat is heel mooi. Maar ik ga m’n keuze voorlopig niet maken”, zei Ihattaren tegen Fox Sports. „We zien wel. Wat leidend wordt bij mijn keuze? Ik wil gewoon spelen, belangrijk zijn en internationaal naam maken. Als dat bij het Nederlands elftal is, is het mooi. Als het in het Marokkaanse elftal is, is dat ook mooi.”

,Als hij voor Marokko wil kiezen, dan moet hij een traject in met vergunning en zo”, zo zei bondscoach Ronald Koeman zondagavond bij Studio Voetbal.

