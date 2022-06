VIDEO Dure fout Espargaro in MotoGP: Spanjaard stopt rondje te vroeg

De 23-jarige Quartararo, die vorig jaar de wereldtitel pakte in de koningsklasse, kwam op 147 punten. Hij profiteerde van een blunder van Aleix Espargaro, de Spaanse nummer 2 van het klassement. Espargaro, die van poleposition was vertrokken, koerste voor eigen publiek af op de tweede plaats. Espargaro dacht echter bij het ingaan van de laatste ronde dat de race al voorbij was. De Aprilia-coureur kwam overeind, nam gas terug en zwaaide naar het publiek. Pas toen enkele andere coureurs op hoge snelheid voorbij waren geraasd, besefte Espargaro dat hij nog een ronde moest rijden.

De Spanjaard kwam gedesillusioneerd als vijfde over de finish en zag zijn achterstand in het WK op Quartararo oplopen tot 22 punten. De winnaar kreeg op het podium gezelschap van de Spanjaard Jorge Martin (tweede) en zijn landgenoot Johann Zarco (derde).

De Italiaan Francesco Bagnaia, die vorige week voor eigen publiek zegevierde in Mugello, werd al in de eerste bocht onderuit gereden door de Japanner Takaaki Nakagami. Die schoof onderuit en nam Bagnaia en de Spanjaard Alex Rins mee de grindbak in. Ook de Italiaan Enea Bastianini, de nummer 3 van het WK-klassement, crashte in Barcelona en bleef zonder punten. Bastianini zag zijn achterstand op Quartararo na negen van de twintig grands prix oplopen naar 53 punten.