Gazprom-RusVelo verrast met ritzege in UAE Tour, Woods wint in Spanje

Vacek zat samen met nog twee ploeggenoten in de vroege vlucht. Doordat het peloton met de sprintersploegen te laat reageerde, mochten de vijf vluchters het gaan uitmaken. Vacek bleek over de snelst benen te beschikken, terwijl zijn ploeggenoten nog derde en vijfde werden.

Het peloton kwam te laat en finishte op 15 seconden. Tadej Pogacar blijft wel de leider in het klassement. De Sloveen verdedigt zaterdag tijdens de aankomst bergop een voorsprong van 4 seconden op Filippo Ganna.

Het is voor de Gazprom-RusVelo-ploeg een behoorlijke stunt om als procontinentale in deze WorldTour-race toe te slaan. De laatste keer dat er een renner van Gazprom een WorldTour-koers won was in mei 2016. Alexander Foliforov klopte toen Steven Kruijswijk met miniem verschil tijdens een klimtijdrit in de Giro d’Italia.

Woods klopt Valverde

Michael Woods (Israel Premier-Tech) heeft vrijdag de tweede etappe van de Spaanse Gran Camino gewonnen. De 35-jarige Canadees toonde zich op de steile slotklim sterker dan de 41-jarige Alejandro Valverde (Movistar), die zestien seconden later finishte. Ruben Fernandez (Cofidis) eindigde als derde op ruim een halve minuut. Woods is ook de nieuwe leider.

Magnus Cort Nielsen had donderdag de eerste rit gewonnen.