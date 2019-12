Dick Advocaat, John de Wolf en Said Bakkati op de Feyenoord-bank. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Is het glas halfvol of halfleeg bij Feyenoord? Die vraag zal nog voor de kerstdagen worden beantwoord. Na drie zeges en vier gelijke spelen kreeg Dick Advocaat tegen FC Porto zijn eerste nederlaag (3-2) te slikken. Het betekende meteen de uitschakeling in de Europa League. En zondag wacht PSV.