Vitesse op eigen veld in Conference League onderuit tegen Stade Rennes

Stade Rennes telde deze zomer 15 miljoen euro neer voor Sulemana en investeerde in totaliteit een dikke 80 miljoen euro in de selectie. Clubeigenaar Francois-Henri Pinault doet alles om de club op te stuwen in de vaart der volkeren. Pinault is eigenaar van Kering, een bedrijf in luxe artikelen, dat onder anderen de merken Gucci en Yves Saint-Laurent in de portefeuille heeft. Met Pinault, wiens vermogen wordt geschat op 37 miljard euro en die gehuwd is met de Mexicaanse actrice Salma Hayek, heeft het grote geld zijn intrede gedaan in Rennes.

Het contrast met Vitesse is enorm. De Arnhemmers verkochten afgelopen zomer voor precies nul euro en telden voor het eerst in jaren een transfersom neer. Spits Nikolai Frederiksen kwam voor enkele tonnen over van Juventus. Een andere belangrijke aanwinst was Yann Gboho, die door Vitesse van Stade Rennes gehuurd kon worden. „Gboho is voor ons een belangrijke speler en dat laat ook de verhoudingen zien, want hij is door Rennes verhuurd, omdat hij niet klaar was om het team te helpen”, besefte Vitesse-trainer Thomas Letsch vooraf.

Sehrou Guirassy schiet raak voor Stade Rennes Ⓒ HH/ANP

De Duitser kon tegen Rennes over een complete groep beschikken met uitzondering dan van Oussama Tannane, de middenvelder die hij zelf voor de duels met Stade Rennes en Feyenoord buiten de selectie heeft gezet vanwege een gebrek aan focus. Zijn concurrent Gboho maakte tegen zijn eigenlijke werkgever een ijverige indruk, maar het rendement van de Fransman was ver te zoeken.

Sowieso is efficiëntie niet het handelsmerk van de Vitesse-aanvallers. Zo is Loïs Openda met zijn snelheid altijd dreigend, maar zijn statistieken zijn tegenvallend met slechts één goal in zijn eerste elf duels van het seizoen. Ook in de eerste helft tegen Rennes miste de Belg weer twee goede kansen en ook Matus Bero wist een goede schietkans niet te benutten. Openda bewees zijn waarde wel met een goede assist op linksback Maxi Wittek. De grote held van de return tegen Anderlecht knalde de bal onderkant lat raak. Alweer zijn derde Europese treffer.

Maximilian Wittek viert 1-0 met zijn teamgenoten van Vitesse. Ⓒ ANP

Vitesse ging dankzij Wittek met een terechte 1-0 voorsprong de rust in. In de tweede helft kantelde het spelbeeld. Rennes-trainer Bruno Génesio bracht Sulemana en Martin Terrier in, waarna de Fransen de thuisploeg in het defensief wisten te drukken. Nadat Vitesse-doelman Markus Schubert een penalty had veroorzaakt, kwam Rennes langszij via een strafschop van Sehrou Guirassy. In de 70e minuut haalde Sulemana, die eerder al de paal had geraakt, de trekker over, nadat Eli Dasa onder de bal door was gegaan. Opgestuwd door het intens meelevende publiek zette Vitesse nog wel een slotoffensief in. De Fransen kwamen met een man minder te staan na rood voor Loïc Badé, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit. Het dichtst bij kwam Openda, maar de Belg kreeg de bal niet tussen de palen en dat was niet voor het eerst dit seizoen.