Bennett sprint naar zege in Dauphiné

Het was een grotendeels vlakke rit van Le Puy-en-Velay naar Riom. De sprinter van Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint voor Wout van Aert, de Belg van Jumbo-Visma, en de Italiaan Davide Ballerini.

De Belg Dylan Teuns behield de leiderstrui. De renner van Bahrain heeft 3 seconden voorsprong op de Fransman Guillaume Martin. Woensdag volgt een individuele tijdrit over ruim 26 kilometer in Roanne.

Twee renners gingen al vroeg op avontuur: de Eritreeër Natnael Berhane en de Fransman Quentin Pacher. Hun voorsprong liep op tot maximaal 4 minuten maar een kilometer of 12 voor de finish zagen de twee vluchters hun poging stranden. Álvaro Hodeg was even daarvoor lek gereden, maar de Colombiaanse sprinter van Deceuninck - Quick-Step was op tijd terug in de groep, waarin de sprinttreintjes zich voorin nestelden.

Met de Fransman Julian Alaphilippe en de Tsjech Zdenek Stybar had Hodeg de luxe van twee superhelpers in de laatste kilometer, maar de Colombiaan slaagde er niet in te profiteren. Hij werd slechts zevende. Voor de 28-jarige Bennett was het al zijn zevende overwinning van het seizoen.