De Oranje Leeuwinnen moeten weer wennen aan weerstand

Shanice van de Sanden weet met Oranje geen bres te slaan in de Amerikaanse defensie. Ⓒ ANP

BREDA - Sarina Wiegman moest het oefenduel van de Oranje Leeuwinnen met Amerika vanwege familieomstandigheden aan zich voorbij laten gaan, maar de bondscoach heeft ongetwijfeld meegekregen dat er in aanloop naar de Olympische Spelen werk aan de winkel is voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Tegen de VS, dat anderhalf jaar geleden in de WK-finale met 0-2 te sterk was, werd vrijdagavond met dezelfde cijfers verloren.