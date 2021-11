Elf ploegen zeker van knock-outfase CL nog vijf tickets te vergeven in laatste speelronde

Vanuit groep A zijn Manchester City en Paris Saint-Germain door. Het is hier ook al zeker dat City de groep wint en dat de Fransen tweede worden. Hierdoor is PSG een van de zeven clubs die Ajax kan treffen in de volgende ronde.

In groep B is Liverpool foutloos richting de groepswinst geschoten. Achter The Reds strijden AC Milan, Atéltico Madrid en FC Porto om het laatste ticket. Porto heeft een punt meer dan de andere twee en ontvangt op de laatste speeldag Atlético. Milan neemt het in eigen huis op tegen Liverpool.

Enkel de eer

Groep C is de groep waarin er op de laatste speelronde niets dan de eer op het spel staat. Ajax, Sporting Clube de Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. Dat is volgorde waarin de groep van de Amsterdammers zal eindigen. Ongeacht de uitslagen van de laatste speelronde.

Bekijk ook: Ajax blijkt maar moeilijk te kunnen zonder Sébastien Haller

In groep D Zijn topfavorieten Real Madrid en Internazionale zeker van de achtste finale. Inter kan de Madrilenen nog de koppositie afsnoepen, maar dan moet het wel winnen in de Spaanse hoofdstad.

Bayern München is al groepswinnaar in groep E en is niet zoals Liverpool en Ajax nog zonder puntenverlies. De vraag is of ze dat ook blijven op de laatste speeldag als Barcelona langskomt. De Catalanen moeten eigen winnen, want anders kan Benfica de ploeg van Memphis Depay en Frenkie de Jong voorbij via een thuiszege tegen Dynamo Kiev.

Manchester United is als enige door in groep F. Daar gaan Atalanta Bergamo en Villarreal in een rechtstreeks duel strijden om de tweede plaats. Atalanta moet daarbij winnen, maar heeft wel het thuisvoordeel.

Alles ligt nog open

Groep G is zonder meer de spannendste poule van deze Champions League-editie. OSC Lille, Sevilla, RB Salzburg en VfL Wolfsburg kunnen alle vier nog door en alle vier nog buiten de boot vallen. Alleen Lille - dat over twee weken op bezoek gaat bij Wolfsburg - is wel al zeker van Europese overwintering. Alleen welk toernooi wordt het? Dat is de vraag.

In groep H strijden de al geplaatste teams Chelsea en Juventus enkel nog om de groepswinst. De Londenaren zijn wel flink in het voordeel, nadat ze de thuiswedstrijd tegen de Italianen deze week in hun voordeel beslisten.

De geplaatste ploegen

Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Ajax, Sporting Clube de Portugal, Real Madrid, Internazionale, Bayern München, Manchester United, Chelsea en Juventus.