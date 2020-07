Volksfeest in Leeds: ’Terug na 16 jaar wildernis’

Marco Bielsa kan niet meer stuk in Leeds Ⓒ ANP/HH

De weg omhoog lag bezaaid met hobbels en kuilen en lange tijd leek promotie voor Leeds United naar de Premier League een utopie, maar vrijdagavond was het eindelijk zover. De trotse koploper van de Championship keert terug in de Premier League. Na vijftien managers, zes eigenaren en een verblijf van drie jaar in de League One (het derde niveau in Engeland) een niet meer verwachte opsteker. De fans namen het ervan.