Amsterdamse vechter stak oude rivaal helpende hand toe op weg naar titelpartij Genietende Belgaroui dicht op het vuur richting heet UFC-avondje: ’Baantjes trekken in zweet’

Door Lars van Soest

Yousri Belgaroui. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Even flitste het door zijn hoofd: hoe ga ik dit volhouden? Maar zoals hij altijd doet, sloeg Yousri Belgaroui zich erdoorheen. Het bikkelharde trainingskamp met zijn oude vijand Alex Pereira werd uiteindelijk om meerdere redenen een van de mooiste periodes uit de sportieve carrière van Belgaroui. De Braziliaan had hem uitnodigd om als sparringpartner te fungeren in de voorbereiding op diens highly anticipated UFC-titelpartij van zaterdag en Belgaroui genoot. „De mat was na elke training een zwembad. We konden baantjes trekken in het zweet.”