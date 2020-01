Video: Spectaculaire crash Fernando Alonso in Dakar Rally

De voormalig wereldkampioen Formule 1 kon zijn weg op wonderbaarlijke wijze gewoon voortzetten. Na eerdere problemen in de tweede rit was Alonso aan een uitstekende Dakar bezig en dook hij dinsdag de top 10 binnen. Carlos Sainz (MINI) kwam probleemloos door een zwaar navigatiedeel, wat niet het geval was voor zijn concurrenten.

Alonso zorgde dus voor het nieuws van de (woens)dag in de Dakar. Vroeg in de etappe sloeg zijn Toyota drie keer over de kop toen hij een duin verkeerd inschatte. Toen zijn Toyota Hilux uitgerold was, stond die netjes op zijn wielen, waarna Alonso ’gewoon’ verder reed. Enig nadeel: de voorruit had het begeven, waardoor het duo woensdagavond en donderdag zonder voorruit door de woestijn moet. Tijdens de marathonetappe is hulp van buitenaf niet toegestaan.