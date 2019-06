Dan Martin zag Froome crashen: ’Hij had dood kunnen zijn’

Martin reed twintig meter achter de ploegleiderswagen van Team Ineos, die vlak achter Froome en Poels zat. Bij de Brit ging het vervolgens vreselijk mis. „We stopten meteen. Neil (Stephens, UAE Emirates-ploegleider, red) en ik keken elkaar aan, waarna een indrukwekkende stilte volgde. We stonden daar gewoon twintig seconden lang, te trillen”, verklaart hij tegenover Cycling News.

Martin vervolgt zijn emotionele verhaal: „Ik bleef bij de teamwagen en vroeg of ik ook maar iets kon doen. Ik dacht meteen dat het zeer ernstig was. Hij had daar zomaar dood kunnen zijn. Om zoiets te zien is echt totaal niet leuk.”

Geen enkele kans

De Ierse renner weet nauwelijks wat hij nog erover moet zeggen. „Hij snoot zijn neus, de wind pakte hem vervolgens, juist op dat moment. Ik zag niet exact wat er daarna gebeuren, maar kon wel daarna zien dat hij tegen die muur knalde. Chris had geen enkele kans om nog snelheid te minderen. We wilden eerst niets zeggen, uit respect voor Chris en voor zijn familie. Het was aan Ineos om hier wat over te zeggen.”

Martin had moeite om de dag zomaar te hervatten. „De focus vinden, vond ik erg moeizaam. Ik moest er vannacht aan denken, het bleef maar malen door mijn hoofd. Het was echt, echt verschrikkelijk.” De UEA-coureur wil er wel bij zeggen dat het elke renner had kunnen overkomen.

Sterker nog, het is hem zelf weleens overkomen. „Ooit in een training, maar ik ging lang niet zo hard toen. Ik haalde mijn armverwarmer eraf en juist op dat moment kwam de wind eronder. Ik lag meteen op de straat. Chris had gewoon enorm veel pech.”

