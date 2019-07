De Cauwer: ’Zonder triatlonstuur had LeMond die Tour nooit gewonnen’

José de Cauwer in de Tour. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

De gele trui viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. In de rijke geschiedenis van het maillot jaune is het geel van Greg LeMond op de Champs Elysées in 1989 ongetwijfeld het meest sensationeel. Na zijn jachtongeluk was de Amerikaan afgeschreven voor de topsport, maar in de Tour de France van 1989 kende hij een wonderbaarlijke comeback. In de afsluitende tijdrit wist hij Laurent Fignon de gele trui met het minieme verschil van acht seconden af te nemen. Morgen is het dertig jaar geleden dat de Tour de mooiste ontknoping uit zijn geschiedenis kende. De tacticus achter deze zege, José de Cauwer, onthult met welke tips en trucs hij LeMond naar dit miraculeuze succes dirigeerde.