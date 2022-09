Overeem ontkracht geruchten rond Collision 4

Glory kondigde ’The Final Round’ tussen Overeem en Hari eind mei aan, en in de periode die volgde staken geruchten over blessures en mogelijke vervangers voor een van de twee zwaargewichten regelmatig de kop op. Overeem kent de verhalen, maar is er bepaald niet van uit balans geraakt, zo zegt hij: „Ik zit precies om die reden in Thailand, lekker afgesloten van de buitenwereld. Ik heb er dus haast niets van meegekregen en ben volledig in mijn focus-mode gebleven met het team hier.”

De 42-jarige voormalig UFC-vechter, die in de afrondende fase van de voorbereiding op zijn clash met Hari zit, weet dan ook niet beter dan dat hij zijn concurrent begin volgende maand in het GelreDome in Arnhem voor de derde en laatste keer zal treffen. „Alle pijlen staan op 8 oktober. Voor mij gaat het 100 procent door, en ik ben van mening dat als er iets zou veranderen ik het wel van Glory had gehoord. Maar ik heb niets gehoord, dus ik blijf gefocust op Badr”, zo laat Overeem vanuit zijn perspectief weinig aan duidelijkheid te wensen over.