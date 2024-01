Oud-schaatsster Tonny de Jong met dochter Nico (16) op ontdekkingsreis: ’Mooi dat ze haar hart volgt’

Het is volgende week 24 jaar geleden dat Tonny de Jong (49) de klapschaats beroemd maakte door er als eerste Europees kampioen op te worden. Het is volgende maand 30 jaar geleden dat de Friezin voor het eerst meedeed aan in totaal drie Winterspelen. En het is deze eerste januariweek van 2024 voor het eerst dat ze haar 16-jarige dochter Nico mee op sleeptouw neemt, dwars door Europa, als talentvol veldrijdster tussen grote namen als Fem van Empel en Lucinda Brand.

© Renze Lolkema Tonny de Jong is momenteel de coach, mecanicien, verzorger en chauffeur van haar dochter Nico, die carrière wil maken als veldrijdster.