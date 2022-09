Slot tevreden: ’Prachtig dat puzzelstukken in elkaar vallen’

Feyenoord leidde halverwege al met 4-0 tegen de huidige nummer 3 van Oostenrijk. Slot: „We waren niet alleen aanvallend sterk aan de bal, maar toonden ook veel discipline in het verdedigen. Vooral de combinatie van scoren en goed voetballen, maar achterin niets weggeven, vind ik het belangrijkste aan deze wedstrijd.”

Vorige week was Feyenoord in de eerste groepswedstrijd tegen Lazio (4-2) nog kansloos. Feyenoord herstelde zich zondag in de Eredivisie tegen Sparta (3-0) en trok die stijgende lijn tegen Graz overtuigend door. De Rotterdammers deden daarmee vertrouwen op voor de topper van zondag tegen PSV in Eindhoven. „We moeten veel goed doen om ook daar weer een hoog niveau te halen. Ik verwacht dat we zondag weer in staat zijn om vol te gaan”, sprak Slot.

Lijstaanvoerder

Na de monsterscore tegen de Oostenrijkers is Feyenoord plots lijstaanvoerder in Groep F. Dat heeft het te danken aan Midtjylland, dat Lazio Roma met een pak op de broek naar huis stuurde. Ondanks dat Feyenoord er een week geleden zelf nog pijnlijk af ging tegen de Romeinen, zijn de Rotterdammers nu op doelsaldo toch ’lijstaanvoerder’.