Oranje ontsnapt in aanloop naar EK aan blamage tegen verzwakt Schotland

Frank de Boer liet Oranje in een 5-3-2 formatie starten. Hoewel eerst Maarten Stekelenburg werd aangekondigd als doelman, wat een misverstand bleek, was het uiteindelijk Tim Krul die plaatsnam onder de lat.

Debutant Jurriën Timber vormde met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt een centraal verdedigingstrio. Wout Weghorst mocht met Depay het tweekoppige aanvalsduo vormen.

Memphis Depay maakte tegen Schotland 24e en 25e doelpunt voor Oranje. Ⓒ ANP

Corona

Schotland trad woensdag niet eens in de sterkste opstelling aan. Maar liefst zeven spelers ontbraken. Dit vanwege de positieve coronatest van middenvelder John Fleck. Hoewel alle overige spelers dinsdag negatief waren, besloot bondscoach Steve Clarke geen risico’s te nemen. Hij hield zes spelers die in nauw contact hadden gestaan met Fleck buiten zijn selectie.

Vroege achterstand

Ondanks de vele afwezigen bij Schotland keek Nederland in het Estadio Algarve al vroeg tegen een achterstand aan. Jack Hendry profiteerde in de elfde minuut van gestuntel van Depay en Marten de Roon. Krul werd verschalkt door een laag afstandsschot.

Depay herstelde zijn foutje zes minuten later door met links raak te volleren na terugleggen van Georginio Wijnaldum, die een diepe bal van Timber op waarde schatte met het hoofd. Vanaf de tribune zagen de geblesseerde Virgil van Dijk en oud-bondscoach Louis van Gaal toe hoe doelpunten in het het vervolg van de eerste helft uitbleven.

Oranje moest tegen de verzwakte Schotten twee tegentreffers incasseren. Ⓒ ANP

Tweede helft

Zonder Wijnaldum en Frenkie de Jong, die later aansloten bij Oranje en uit voorzorg na een half uur naar de kant gingen, zocht Nederland in de tweede helft tevergeefs naar een doelpunt. Iets wat de Schotten wel lukte. Na ruim een uur spelen werkte Kevin Nisbet een voorzet op maat van aanvoerder en linksback Andrew Robertson tegen de touwen: 1-2.

Vlak voor tijd zorgde Depay voor opluchting in het Oranje-kamp, door met een rake vrije trap de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Het was zijn 25e doelpunt namens Oranje. De bij Olympique Lyon vertrekkende aanvaller heeft namens Nederland nu één keer vaker gescoord dan Marco van Basten.

Kevin Nisbet zet Schotland op 1-2. Ⓒ ANP

EK

Over precies elf dagen wacht voor Oranje het eerste EK-duel. In de Johan Cruijff ArenA is Oekraïne de tegenstander. Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de overige opponenten van Nederland in de groepsfase. Zondag krijgt de ploeg van De Boer in Enschede in het oefenduel met Georgië nog een kans om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen.

Schotland, de nummer 44 van de FIFA-ranking, neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Engeland, Tsjechië en vice-wereldkampioen Kroatië.