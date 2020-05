Reactie KNAF: ’Hele bestuur steunt voorzitter Dorn’

Naar aanleiding van de woorden van Hans Hugenholtz jr. zegt hij het volgende: „Wij zijn hard bezig met protocollen om de autosport in deze tijden weer op te starten en volgen daarbij de richtlijnen. We zijn ons als bestuur te barsten geschrokken van het eerdere interview van Hans op BNR. Daarom vonden wij het noodzakelijk om dat via een persbericht wereldkundig te maken. Hans is immers sinds februari geen actief lid meer. Het KNAF-belang gaat boven het eigenbelang. Wat hij heeft gezegd, schaadt de sport.”

De kritiek op met name Dorn komt echter niet alleen vanuit Hugenholtz. „Dat is deels te verklaren, omdat er de laatste jaren heel veel is veranderd. We hebben alles gelijkgetrokken, iedereen is verbonden met elkaar. Daardoor zijn ook veel mensen teleurgesteld, omdat ze niet meer de positie hadden die ze nu hebben. Vroeger was het: wie het hardste roept, die krijgt wat. En daarna was het geld op. Wij zijn als bond geen doorslaggevende factor voor een talent, maar kunnen soms wel helpen het ontbrekende stukje te vinden. Alleen zijn we geen pinautomaat.”

Dorn wordt ook verweten solistisch te handelen en alles te willen bepalen. De voorzitter: „Ik ben de eerste om te zeggen dat niet alles goed gaat. En de laatste tijd zijn we als bestuur inderdaad minder bij evenementen aanwezig geweest, dat is een verbeterpunt. Dat ik alleen maar vriendjes naar voren schuif is totale kolder. Zulke verhalen zijn schadelijk voor de bond en ver onder de gordel.”

Dorn voelt zich gesteund door het bestuur en de verschillende sectievoorzitters. De naast Hugenholtz andere vice-voorzitter Jan de Wit bevestigt dat: „Wij steunen Peter Dorn allemaal. De kritiek is misplaatst. We hebben nu te maken met een voorzitter die wat meer afstand heeft van de autosport, maar een echte bestuurder is en niet zomaar geld uitgeeft aan ’namen’. We besluiten als collectief. De oude jongens krentenbrood-mentaliteit is verleden tijd.”