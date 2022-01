Sport kort: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor stijgen minimaal op ATP-ranking

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van de Zandschulp en Griekspoor klimmen op wereldranglijst

11.07 uur: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben weer wat winst geboekt op de wereldranglijst. Beide Nederlandse tennissers bereikten afgelopen week de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne. Van de Zandschulp, die twee matchpoints onbenut liet tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, steeg van de 57e naar de 56e plaats.

Griekspoor zou het in de kwartfinales opnemen tegen Rafael Nadal, maar een teenblessure verhinderde dat. De 25-jarige Noord-Hollander moest zich afmelden voor het duel met de twintigvoudig grandslamkampioen, die vervolgens het voorbereidingstoernooi op de Australian Open won. Griekspoor boekte drie plaatsen winst op de mondiale ranglijst en staat nu op de 62e plaats.

De Canadees Felix Auger-Aliassime kwam de top 10 binnen. De 21-jarige Auger-Aliassime won afgelopen week met Canada de ATP Cup. Hij steeg van de elfde naar de negende plaats. Novak Djokovic voert de wereldranglijst aan.

Van de Zandschulp doet deze week mee aan het ATP-toernooi van Adelaide. Hij treft dinsdag in de eerste ronde de Hongaar Marton Fucsovics. Griekspoor meldde zich vanwege zijn teenblessure af voor het toernooi van Sydney. De twee Nederlanders zijn rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, die volgende week begint.

Basketballer Thompson viert succesvolle rentree na 941 dagen

10.49 uur: De Amerikaanse basketballer Klay Thompson heeft na een afwezigheid van 941 dagen zijn rentree gemaakt in de NBA. Hij was meteen van waarde voor zijn ploeg Golden State Warriors. Met 17 punten had hij een flink aandeel in de zege op Cleveland Cavaliers: 96-82.

Thompson stond tweeënhalf jaar aan de kant vanwege een zware knieblessure en een gescheurde achillespees. Hij maakte in San Francisco een spetterende rentree door na 40 seconden al zijn eerste rake worp te noteren en met een spectaculaire dunk te laten zien dat hij fysiek weer in orde is.

Stephen Curry was met 28 punten de topscorer voor de Warriors, die hun dertigste zege van het seizoen boekten en samen met Phoenix Suns aan kop gaan in de westelijke divisie van de NBA.

„Ik ben gewoon blij dat ik opnieuw kon doen wat ik graag doe”, zei Thompson na de wedstrijd. „Ik vond mijn ritme, dat doet deugd. Het oude gevoel van de wedstrijddagen kwam terug, dat voelde onwezenlijk. En dan de ovatie die ik van het publiek kreeg... Ik zal deze avond nooit vergeten.”