Sport kort: Vierde dienstverband Terim bij Galatasaray eindigt na vier jaar

Meeste Nederlandse veldrijders slaan wereldbekerwedstrijd over

14.16 uur: De meeste Nederlandse veldrijders slaan de wereldbekerwedstrijd van komende zondag in Flamanville over. Onder anderen Lars van der Haar, Marianne Vos, Lucinda Brand, Ceylin Carmen del Alvarado en Annemarie Worst zien af van de reis naar het Franse stadje in Normandië. Ze kiezen in de aanloop naar de WK van eind deze maand in de Verenigde Staten voor een trainingsblok.

„Deels om een laatste trainingsperiode richting de WK niet te onderbreken, maar ook deels om niet nog een transfer naar een ander land te maken”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. De veldrijders zijn bang om voor de wereldkampioenschappen in Fayetteville nog besmet te raken met het coronavirus. Van der Haar en Vos veroverden zondag in Rucphen de Nederlandse titels.

Oranje doet bij de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen mee met drie mannen en zes vrouwen. Uit de WK-selectie van de eliterenners gaan alleen Corné van Kessel, Denise Betsema, Inge van der Heijden en Manon Bakker naar Frankrijk. Op 23 januari, een week voor de WK, huisvest Hoogerheide de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen.

Vierde dienstverband Terim bij Galatasaray eindigt na vier jaar

14.13 uur: Na ruim vier jaar is een einde gekomen aan het vierde dienstverband van trainer Fatih Terim bij de Turkse voetbalclub Galatasaray. De 68-jarige Terim vertrekt vanwege de teleurstellende resultaten van de topclub uit Istanbul, waarvoor onder anderen de Oranje-internationals Patrick van Aanholt en Ryan Babel spelen. Galatasaray staat na twintig wedstrijden op de twaalfde plaats in de nationale competitie, al 22 punten achter koploper Trabzonspor.

De ploeg van Terim verloor zaterdag ook van Giresunspor (0-1). De spelers van Galatasaray werden uitgefloten door de eigen aanhang. „De fans mogen boos zijn. Helaas maken we een seizoen door waarbij we zelfs op goede dagen niet weten te winnen”, zei Terim, die eind 2017 begon aan zijn vierde periode bij Galatasaray.

Onder leiding van de oud-bondscoach van Turkije werd de club in totaal acht keer kampioen, onder meer in 2018 en 2019. Vorig seizoen moest Galatasaray de titel op basis van het doelsaldo aan Besiktas laten. Terim won met de ploeg uit Istanbul in zijn eerste periode de UEFA Cup, in 2000.

Juventus lang zonder Chiesa door zware knieblessure

13.28 uur: De Italiaanse voetballer Federico Chiesa van Juventus heeft een zware knieblessure opgelopen. Chiesa (24) moest zich zondag in de met 4-3 gewonnen competitiewedstrijd tegen AS Roma na een half uur spelen laten vervangen. Medisch onderzoek wees een dag later uit dat de voorste kruisband van zijn linkerknie beschadigd is.

Chiesa wordt in de loop van deze week geopereerd. Juventus maakte niet bekend hoelang de Italiaanse international dan aan de kant staat, maar vermoedelijk is het seizoen voor de aanvaller al voorbij.

Chiesa maakte in de Serie A twee doelpunten in veertien wedstrijden. Vorig seizoen kwam hij acht keer tot scoren voor de ’Oude Dame’. Chiesa maakte deel uit van de Italiaanse selectie die afgelopen zomer het EK won. Hij scoorde in de halve finale tegen Spanje, die de ’Azzurri’ via strafschoppen wonnen. In de eindstrijd tegen Engeland, die ook via penalty’s werd beslist, ging de aanvaller kort voor het verstrijken van de reguliere speeltijd van het veld. Chiesa kreeg van de UEFA een plek in het sterrenteam van het EK.

Bonnes volgt Berk op als technisch directeur triatlonbond

12.32 uur: Henry Bonnes volgt de opgestapte Adrie Berk op als technisch directeur van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Berk vertrok, net als hoofdcoach Louis Delahaije, algemeen directeur Rembert Groenman en het voltallige bestuur van de NTB, eind vorig jaar na de publicatie van een rapport over grensoverschrijdend gedrag op het nationale trainingscentrum van de triatlonbond in Sittard.

Bonnes gaat op interimbasis aan de slag bij de NTB, tot aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hij werkte eerder als directeur topsport bij de Nederlandse judobond en hij was betrokken bij projecten van onder meer de hockey- en zwembond.

Bonnes begint op 1 februari en krijgt als voornaamste opdracht om te zorgen voor een transparante en veilige structuur en cultuur voor topsport binnen de NTB. „De uitdaging om enerzijds te werken aan een optimaal en veilig prestatieklimaat en anderzijds de inrichting en de uitvoering van de olympische route naar Parijs spreekt mij erg aan. Met als uiteindelijk doel dat de sporters kunnen excelleren”, aldus Bonnes.

De nieuwe directeur gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport van onderzoeksbureau Fijbes. In het onderzoek kwamen zaken als groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag op het trainingscentrum in Sittard en op andere trainingslocaties aan het licht.

Staatssecretaris Van der Burg stopt als voorzitter Atletiekunie

12.28 uur: Eric van der Burg treedt per direct af als voorzitter van de Atletiekunie. Hij heeft die functie neergelegd nadat hij maandag door koning Willem-Alexander was beëdigd als staatssecretaris Asiel en Migratie in het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte. Vicevoorzitter Anieke Wierenga neemt zijn taken over.

De 56-jarige Van der Burg trad op 30 november 2017 aan als voorzitter van de Atletiekunie. Hij had zich als wethouder van sportzaken in de jaren daarvoor al sterk gemaakt voor de komst van de EK atletiek in 2016 naar Amsterdam.

„Het mooie van atletiek vind ik dat je dat je steeds tegen jezelf strijdt. Of je nu eerste of laatste wordt: als je goed presteert, kun je tevreden naar huis gaan. En als het tegenviel weet je: na vandaag is er weer een morgen”, aldus Van der Burg in een eerder interview.

Van de Zandschulp en Griekspoor klimmen op wereldranglijst

11.07 uur: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben weer wat winst geboekt op de wereldranglijst. Beide Nederlandse tennissers bereikten afgelopen week de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne. Van de Zandschulp, die twee matchpoints onbenut liet tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, steeg van de 57e naar de 56e plaats.

Griekspoor zou het in de kwartfinales opnemen tegen Rafael Nadal, maar een teenblessure verhinderde dat. De 25-jarige Noord-Hollander moest zich afmelden voor het duel met de twintigvoudig grandslamkampioen, die vervolgens het voorbereidingstoernooi op de Australian Open won. Griekspoor boekte drie plaatsen winst op de mondiale ranglijst en staat nu op de 62e plaats.

De Canadees Felix Auger-Aliassime kwam de top 10 binnen. De 21-jarige Auger-Aliassime won afgelopen week met Canada de ATP Cup. Hij steeg van de elfde naar de negende plaats. Novak Djokovic voert de wereldranglijst aan.

Van de Zandschulp doet deze week mee aan het ATP-toernooi van Adelaide. Hij treft dinsdag in de eerste ronde de Hongaar Marton Fucsovics. Griekspoor meldde zich vanwege zijn teenblessure af voor het toernooi van Sydney. De twee Nederlanders zijn rechtstreeks toegelaten tot de Australian Open, die volgende week begint.

Basketballer Thompson viert succesvolle rentree na 941 dagen

10.49 uur: De Amerikaanse basketballer Klay Thompson heeft na een afwezigheid van 941 dagen zijn rentree gemaakt in de NBA. Hij was meteen van waarde voor zijn ploeg Golden State Warriors. Met 17 punten had hij een flink aandeel in de zege op Cleveland Cavaliers: 96-82.

Thompson stond tweeënhalf jaar aan de kant vanwege een zware knieblessure en een gescheurde achillespees. Hij maakte in San Francisco een spetterende rentree door na 40 seconden al zijn eerste rake worp te noteren en met een spectaculaire dunk te laten zien dat hij fysiek weer in orde is.

Stephen Curry was met 28 punten de topscorer voor de Warriors, die hun dertigste zege van het seizoen boekten en samen met Phoenix Suns aan kop gaan in de westelijke divisie van de NBA.

„Ik ben gewoon blij dat ik opnieuw kon doen wat ik graag doe”, zei Thompson na de wedstrijd. „Ik vond mijn ritme, dat doet deugd. Het oude gevoel van de wedstrijddagen kwam terug, dat voelde onwezenlijk. En dan de ovatie die ik van het publiek kreeg... Ik zal deze avond nooit vergeten.”