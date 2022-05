Dafne Schippers na bijna 300 dagen weer in actie en wint meteen

In de serie kwam de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017 tot een tijd van 11.23, met teveel rugwind van 3 meter per seconde. Een uur later in de finale won ze de race in 11.37 bij een reglementaire rugwind van 0,5 m/s. Haar persoonlijk record uit 2015 is aanzienlijk sneller (10.81).

Schippers kwam na de Olympische Spelen van augustus 2021 in Tokio niet meer in actie. Met name rugproblemen waren hier debet aan. Ze verliet eind oktober Papendal en haar coach Bart Bennema, en ging haar geluk beproeven bij de Haarlemse sprinttrainer Wigert Thunnissen. Die gaf toen aan er naar te streven haar in zes maanden tijd weer wedstrijdfit te krijgen. Eerst met gerichte krachttraining, daarna werd het lopen er weer in geïntegreerd. Een kleine zeven maanden later verscheen ze in alle stilte aan de start in Vught.

Schippers (r) maakte donderdag haar rentree. Ⓒ Edwin Hamelink.

’Mooie stappen’

In de aankondiging voor haar deelname aan de FBK Games gaf Schippers aan ’mooie stappen’ te hebben gemaakt en ’veel zin te hebben om aan de start te staan’. Daarbij onthield ze zich nog van vastomlijnde doelen voor de rest van het zomerseizoen. ’Eerst even goed kijken waar ik sta in de wedstrijden’, verklaarde ze. Op 18 juni staat ze evenwel ook aan de start van de Meeting de Paris. Op deze prestigieuze Diamond Leaguewedstrijd loopt ze weer een 100 meter, tegen onder andere tweevoudig olympisch en viervoudig wereldkampioene Shelly-Ann Fraser-Pryce, die onlangs al tot 10.67 kwam.

’Racen vindt ze leuk’

Schippers’ coach Thunnissen blikte na beide races kort terug. „Dit was de afsluiting van een lange periode van herstel. En je moet toch eerst een race gelopen hebben. De serie was nog wat vechten, de tweede was technisch mooi maar helaas zonder concurrentie. En ze heeft absoluut zin in Hengelo, racen vindt ze leuk.”