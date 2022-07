Vingegaard wint Tour de France, slotrit voor Philipsen

Waar normaliter het begin van de laatste etappe rustig verloopt, trokken dit keer de ’grote drie’ van deze ronde Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar bij wijze van gebbetje in de aanval. Het drietal kreeg snel 50 seconden voorsprong, maar liet zich vervolgens even snel inlopen, waarna het traditionele wandeltempo werd gehanteerd.

Na twee ’saaie’ uren werd bij de eerste passage van de streep de aanval geopend. Veel marge kregen de groepjes vluchters niet, terwijl een flink aantal hardrijders zich roerden. Lang reed er een groepje voorop met onder meer Daniel Martinez, Stefan Bissegger en Jan Tratnik, maar zij kregen nooit meer dan tien tellen.

Toen dat groepje gegrepen was, ging er een vijftal vandoor dat iets meer voorsprong bij elkaar reed. Het peloton had veel moeite om ze weer in te rekenen, maar op zeven kilometer van de meet was het zover. Op dat moment reed groenetruidrager Van Aert nog altijd redelijk achterin het peloton.

Op dat moment trok Pogacar nogmaals ten aanval. Hij kreeg Filippo Ganna met hem mee, maar het peloton gaf geen krimp. Daarna bleek Philipsen de sterkste in de sprint voor Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff.