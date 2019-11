’Van Bronckhorst kandidaat bij New York City FC’

Van Bronckhorst is al werkzaam binnen de Manchester City Football Group (CFG). De Engelse kampioen biedt de voormalig speler van Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal en FC Barcelona de kans om zich binnen de totale onderneming van de City Group verder te ontwikkelen als trainer/coach. Om die reden heeft de 106-voudig Oranje-international zich in de afgelopen periode verdiept in de totale voetbalorganisatie. Daarbij keek Van Bronckhorst ook al in de keuken bij New York City FC, waar Claudio Reyna de directeur is. Ook dat is geen onbekende van ’Gio’. Hij speelde in het verleden met de Amerikaan samen bij Glasgow Rangers.

Het is de bedoeling dat Van Bronckhorst in alle geledingen kennis maakt met de filosofie achter het miljardenproject van City. De City Football Group, goed voor een omzet van 4,7 miljard euro, heeft met Manchester, New York en Melbourne drie zogenaamde flagship-clubs en daarachter zit nog een aantal clubs dat als satellietclub of partnerclub opereert.

Volgens de Engelse media is Van Bronckhorst tot slot ook een serieuze optie om in de toekomst, mocht op een dag Pep Guardiola vertrekken, op de trainersstoel bij Manchester City plaats te nemen. De Britse voetbalgrootmacht stoomt de opvolger van Guardiola, die nog een doorlopend contract tot medio 2022 heeft, het liefst binnen de eigen organisatie klaar. Van Bronckhorst vertrok dit jaar na vier seizoenen bij Feyenoord, waarmee hij in 2017 de landstitel veroverde.