Eerste training Lang duurt maar kort

Lang raakte al snel geblesseerd en moest ondersteund worden bij het verlaten van het veld. De schade lijkt mee te vallen. Nadat Lang binnen was behandeld keerde hij terug op het trainingsveld om de trainingsarbeid van zijn nieuwe ploeggenoten te bekijken.

De transfer van Lang werd afgelopen weekend afgerond. Er is een bedrag van 13 miljoen euro mee gemoeid en 2 miljoen aan bonussen, waardoor Lang, als die bonussen goed vallen voor Club Brugge, uitgroeit tot de duurste aankoop ooit van PSV. Die status heeft nu nog de aankoop van Mateja Kezman, die in 2000 voor 14 miljoen euro naar Eindhoven kwam.

Als Lang enige tijd aan de kant staat door een blessure, is dat een flinke streep door de rekening van de nieuwe trainer Peter Bosz, die maar weinig tijd heeft om zijn team voor te bereiden op de eerste officiële wedstrijden, die eraan komen. Op 4 augustus staat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord op het programma en op 8 of 9 augustus wordt de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League gespeeld tegen een ploeg uit het rijtje Servette FC (Zwitserland), RC Genk (België), Panathinaikos (Griekenland), FK Dnipro (Oekraïne), Sturm Graz (Oostenrijk) en Backa Topola (Servië).

Nummer 7

De blessure is niet de eerste tegenvaller voor Lang, die bij zijn presentatie verklaarde eigenlijk liever met nummer tien te willen spelen bij PSV, maar dat nummer bleek al gereserveerd voor Xavi Simons. PSV doet er alles aan om de revelatie van het vorige seizoen binnenboord te houden en hoopt op korte termijn overeenstemming te bereiken met het kamp-Simons over het openbreken, opwaarderen en tot medio 2028 verlengen van zijn contract. Simons wordt vandaag samen met de andere internationals voor het eerst weer op het trainingsveld verwacht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Uiteindelijk kon Lang zich ook tevreden stellen met nummer zeven. ,,Ik heb gewoon heel veel met nummer zeven. Een van de eerste keren dat ik met PSV sprak en ik in mijn hoofd had, dat ik dit wilde gaan doen, zei ik ‘Ik wil wel graag nummer tien.’ Toen zeiden ze: ‘Dat hebben we net met Xavi afgesproken.’ Toen heb ik gezegd: ‘Geen probleem. Nummer zeven is ook goed’”, vertelde Lang bij de presentatie bij zijn nieuwe club.

Na drie seizoenen bij Club Brugge, maakt Lang niet de stap naar een grote buitenlandse competitie, waar lange tijd ook door hemzelf op was gerekend, maar keert hij terug in Nederland. ,,Ik denk dat het voor veel mensen een verrassing is. Het werd niet van mij verwacht dat ik openstond voor een terugkeer naar Nederland. Maar ik ben pas vader geworden en er komt een EK aan. Ik ben heel hongerig om in Nederland kampioen te worden en daar een groot aandeel in te hebben. Ik wil mezelf doorontwikkelen. Op het veld, maar ook daarbuiten.”

Lang heeft de reputatie opgebouwd een speler te zijn die nog wel eens buiten de lijntjes kleurt, maar denkt dat hij desondanks goed bij PSV past. ,,Geloof mij maar, dat ik hier ga passen. Het is wel een beetje bekend wat de club in huis haalt. Ik ben gewoon altijd mezelf. Als je mij kent, dan weet je zeker dat je met mij door een deur kan. Ik ben iemand die met trots speelt voor de club waar hij speelt en altijd alles zal geven. Ik ben niet altijd de makkelijkste, maar dat is wel wie Noa Lang is. Noa Lang is nu hier en is hier om te presteren.”