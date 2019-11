Mogelijke EK-opponent van Oranje treft IJsland

De Roemenen moeten zich dan wel via de play-offs zien te plaatsen voor de Europese eindronde. Bij de loting op het kantoor van de Europese voetbalbond UEFA werd Roemenië in de halve finale gekoppeld aan IJsland, op papier de zwaarst mogelijke tegenstander. Ze treffen elkaar op 26 maart op IJsland.

Als de Roemenen winnen op het eiland, nemen ze het vijf dagen later, weer in een uitwedstrijd, op tegen de winnaar van het duel tussen Bulgarije en Hongarije. Inzet is dan een ticket voor het EK. Als mede-organisator van de Europese eindronde wordt Roemenië, dat met Boekarest één van de twaalf speelsteden huisvest, ingedeeld in groep C. Oranje is daarin al verzekerd van drie thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA.

Mocht Roemenië het niet halen, dan treedt een ander scenario in werking. De verdeling van de 24 landen die meedoen aan het EK over de zes groepen is complex, omdat de deelnemers die een speelstad huisvesten twee of drie wedstrijden in eigen stadion mogen spelen.

Twintig landen hebben zich via de reguliere kwalificatiereeks al geplaatst. De laatste vier tickets worden verdeeld via de play-offs die is opgedeeld in vier routes, op basis van de prestaties vorig jaar in de Nations League. Zo gaan Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo en Wit-Rusland in de D-route strijden om één ticket voor het EK, omdat ze alle vier hun groep in de laagste divisie van de Nations League wonnen. Route C bestaat uit Schotland, Israël, Noorwegen en Servië, via route B hopen Bosnië-Herzegovina, Noord-Ierland, Slowakije en Ierland alsnog het EK te halen.

